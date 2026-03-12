МОЛДПРЕС: Запасите от гориво в Молдова са по-големи, отколкото преди началото на войната, съобщи председателят на парламента

Председателят на молдовския парламент Игор Гросу увери, че Молдова разполага с достатъчни запаси от горива въпреки ситуацията в Близкия изток, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Той подчерта, че наличните количества постоянно се попълват чрез нов внос.

Според него в момента запасите от гориво в страната са по-големи, отколкото преди началото на войната.

„Лично разговарях с директора на Националната агенция за енергийно регулиране (ANRE). Той ми представи данните. В момента имаме запаси, които са по-големи от тези преди войната. Има компании за горива, които внасят, както и компании, които купуват от тях, защото нямат собствена складова база. Очевидно този, който внася, разполага с налично гориво на склад“, каза той.

Игор Гросу призова потребителите да не изпадат в паника, като подчерта, че властите непрекъснато наблюдават ситуацията.

„Има запаси. Наблюдава се известен елемент на паника. Нашият призив е хората да не изпадат в паника. Вносът продължава“, заяви Гросу.

Според официални данни, представени в средата на тази седмица, Молдова разполага със запаси от бензин, които могат да покрият потреблението за период от над 20 дни, докато резервите от дизелово гориво са достатъчни за около две седмици.

Министърът на енергетиката Дорин Жунгиету съобщи вчера сутринта, че вносът на бензин и дизел се увеличава според данните от последните дни. Той подчерта, че внасяните количества са по-големи, за да се компенсира повишеното потребление на пазара, наблюдавано през последните дни.

