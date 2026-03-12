Израелската армия издаде нови предупреждения за евакуация в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха нови предупреждения за евакуация в района на Южен Ливан, като жителите му бяха призовани да се преместят на север от река Захрани, предаде Ройтерс.

Новите зони за евакуация, които са отбелязани с червено на карта, публикувана от говорител на ЦАХАЛ в социалната мрежа "Екс", означават, че армията на Израел е наредила на цивилни да напуснат 10% от ливанската територия.

Новите израелски удари отнеха живота на 11 души в Ливан, от които осем загинаха в крайбрежната ивица "Рамлет ал Байда" в столицата Бейрут, където се намира палатков лагер на разселени граждани. Тридесет и един човека бяха ранени.

Ударите поразиха и квартала Арамун в Южен Бейрут, който не е част от бастионите на проиранската групировка "Хизбула". Там загинаха трима души, а едно дете беше ранено, съобщи министерството на здравеопазването на Ливан.

Израел заплаши да разшири сухопътните си операции срещу Ливан, срещу който води мащабна военна кампания с въздушни удари, отбелязва Ройтерс.

"Предупредих ливанския президент, че ако правителството му не може да установи контрол над територията на Ливан и не е способно да попречи на "Хизбула" да застрашава и атакува северните части на Израел, то ние сами ще превземем тази територия, за да поемем фактическия контрол над нея", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац на фона на изявленията на "Хизбула" за нови атаки срещу Израел.

Снощи ЦАХАЛ обяви, че е започнал нова серия от широкомащабни удари по южните предградия на Бейрут, бастион на "Хизбула", който е обект на редовни бомбардировки и чиито жители до голяма степен го напуснаха.

Според данни на ливанските власти войната е отнела на този етап живота на 687 души, в това число 98 деца и 52 жени, и е принудила повече от 800 000 души да напуснат домовете си.