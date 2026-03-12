ВНА: Виетнам ще осигури прозрачна информационна среда преди парламентарните избори в неделя

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Виетнам ще продължи внимателно да следи ситуацията в цялата страна, за да реагира своевременно при възникване на проблеми и да се гарантира прозрачна, спокойна и сигурна информационна среда за произвеждането на парламентарните избори в неделя, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

В отговор на въпроси на журналисти за мерките срещу фалшиви новини, дезинформация за изборите и клевети срещу кандидати в социалните мрежи, Нгуен Куок Хунг, заместник-председател на Комисията по отбрана, сигурност и външни работи към Националното събрание (парламента) на Виетнам, посочи, че компетентните институции вече са изготвили конкретни планове за противодействие на подвеждаща информация, особено на тази, която се разпространява в интернет.

ЦИК работи в тясно сътрудничество с Министерството на обществената сигурност, Министерството на науката и технологиите, Комисията за информация и образование на ЦК на Виетнамската комунистическа партия, както и с други институции. Съвместните им усилия са насочени към по-строго наблюдение, ранно откриване на слухове, фалшиви новини и неверни твърдения, както и към бързо реагиране при опити за дискредитиране на политически кандидати.

Сред основните мерки са засиленото наблюдение на онлайн информационното пространство с цел бързо откриване на манипулирана или подвеждаща информация за изборите; активно предоставяне на навременна, официална и прозрачна информация за ориентиране на общественото мнение; както и стриктно санкциониране, съгласно закона, на случаи, в които лица използват интернет за разпространение на неверни твърдения, засягащи изборния процес.

Хунг подчерта, че опитът от предишни избори показва, че някои лица и организации често се опитват да злоупотребяват с теми като демокрация и човешки права или да изкривяват информация за кандидатите, за да създадат недоверие и да насърчат разделението в обществото. Затова компетентните институции вече са идентифицирали подобни тактики и подготвят мерки за тяхното предотвратяване и неутрализиране още на ранен етап.

Централната избирателна комисия също така призова медиите, организациите и гражданите да се информират от официални източници, да не разпространяват непроверена информация и своевременно да сигнализират компетентните органи при съмнения за дезинформация.

