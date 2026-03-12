Подробно търсене

Русия каза, че е свалила 80 украински дрона тази нощ

Иво Тасев
Руски военнослужещ се опитва да свали украински дрон на неназовано място, 10 ноември 2025 г. Снимка: Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
12.03.2026 07:18
 (БТА)
Руската противовъздушна отбрана е свалила 80 украински дрона тази нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

"В хода на изминалата нощ със средствата на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 80 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството.

Най-много - 30, са били неутрализирани над територията на Краснодарския край, уточни министерството на отбраната на Русия. 14 са били свалени над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров, а 10 - над Ростовска област.

Освен това руската ПВО е ликвидирала 8 безпилотника над акваторията на Черно море и 2 - над Азовско море.

/ИТ/

