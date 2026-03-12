Подробно търсене

Снаряд удари контейнеровоз край Джебел Али в ОАЕ

Пламен Йотински
Илюстративна снимка. Снимка: AP/Vahid Salemi
Абу Даби,  
12.03.2026 06:40
 (БТА)
Неидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба,  намиращ се В Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства, съобщи днес  Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност”, съобщи центърът в съобщение. "Към момента не са съобщени екологични последствия.”

"UKMTO получи съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от [пристанището] Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност“, информира UKMTO.

"Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия“, се казва в изявлението.

/ПЙ/

Свързани новини

12.03.2026 03:39

Пет кораба са били атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа вчера, след като снаряди са ударили три кораба във водите на Персийския залив.

