Южна Африка разположи войници по улиците на Йоханесбург за борба с организираната престъпност

Войници бяха разположени по улиците на Йоханесбург, най-големия град в Южна Африка, в опит да помогнат на полицията в борбата с престъпни банди и незаконния добив на полезни изкопаеми, съобщи Асошиейтед прес.

Това беше първото голямо разполагане на войници, след като президентът Сирил Рамапоса заяви в годишната си реч пред нацията миналия месец, че ще използва армията срещу организираната престъпност, която той нарече най-голямата заплаха за демокрацията и икономическото развитие на страната.

Войници скочиха от превозните средства и влязоха в жилищни блокове, докато военни превозни средства се движеха през предградията Ривърли и Уестбъри на Йоханесбург.

Много жители на Ривърли изразиха облекчение, че са разположени войници, за да спрат насилието.

Една от жителките, Пърл Хилма, заяви пред Асошиейтед Прес, че подкрепя репресивните мерки, "защото в квартала има много бандитизъм и стрелба всяка нощ".

Някои от сградите в района имат графити, осъждащи престъпността, като на една от тях, близо до училище, пише "Не на оръжията, молете се за нашата общност".

Полицията на Южна Африка и Министерството на отбраната, което контролира армията, не предоставиха веднага подробности за разполагането на войските.

Властите бяха заявили по-рано, че разполагането на войски в различни части на страната ще започне на 1 март, но то беше отложено, докато войниците преминат обучение. По време на разполагането армията ще действа под командването на полицията.