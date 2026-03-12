Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тества пистолети заедно с дъщеря си във фабрика за боеприпаси

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси, предаде официалната държавна агенция - КЦТА, публикувайки снимки, на които се вижда как той разглежда съоръжението заедно с дъщеря си и двамата тестват пистолети, информира Ройтерс.

По време на посещението Ким наблюдава производството на огнестрелни оръжия и призова за модернизиране на процеса, съобщи KЦТА. Фабриката "играе много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията", цитирано е казаното от Ким. Той подчерта необходимостта от разширяване на производствения капацитет на фабриката "с далновидност".

Ким, който често се опитва да изважда на показ военната мощ на ядрената си държава, наскоро беше показан да наблюдава изстрелването на стратегическа крилата ракета от наскоро влязъл в строя ескадрен миноносец.

Дъщерята на лидера - Ким Джу-е, придружаваше баща си по време на посещението в фабриката за боеприпаси, както свидетелстват снимки в държавните медии. И двамата носеха черни кожени якета, а Джу-е участва в тренировъчни стрелби заедно с офицери.

Говори се, че Джу-е е подготвяна за наследник на баща си начело на държавата, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи в доклада си пред парламента за признаци, че дъщерята на Ким дава мнение по политически въпроси, което показва, че тя "е във вътрешноведомствен етап от процеса по назначаването си за наследник“ на лидерския пост на КНДР.