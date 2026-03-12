Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тества пистолети заедно с дъщеря си във фабрика за боеприпаси

Подробно търсене

Пламен Йотински
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун , заедно с дъщеря си Ким Джу-е, тества нова снайперска пушка на 27 февруари 2026 г. на неназовано място в Северна Корея. Снимка: КЦТА чрез АП
Пхенян,  
12.03.2026 07:01
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси, предаде официалната държавна агенция - КЦТА,  публикувайки снимки, на които се вижда как той разглежда съоръжението заедно с дъщеря си и двамата тестват пистолети, информира Ройтерс.

По време на посещението Ким наблюдава производството на огнестрелни оръжия и призова за модернизиране на процеса, съобщи KЦТА. Фабриката "играе много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията", цитирано е казаното от Ким. Той подчерта необходимостта от разширяване на производствения капацитет на фабриката "с далновидност".

Ким, който често се опитва да изважда на показ военната мощ на ядрената си държава, наскоро беше показан да наблюдава изстрелването на стратегическа крилата ракета от наскоро влязъл в строя ескадрен миноносец.

Дъщерята на лидера - Ким Джу-е, придружаваше баща си по време на посещението в фабриката за боеприпаси, както свидетелстват снимки в държавните медии. И двамата носеха черни кожени якета, а Джу-е участва в тренировъчни стрелби заедно с офицери.

Говори се, че Джу-е е подготвяна за наследник на баща си начело на държавата, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи в доклада си пред парламента за признаци, че дъщерята на Ким дава мнение по политически въпроси, което показва, че тя "е във вътрешноведомствен етап от процеса по назначаването си за наследник“ на лидерския пост на КНДР.

/ИТ/

Свързани новини

12.02.2026 10:30

Северна Корея е напът да посочи дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е за негова наследничка, заяви южнокорейското разузнаване

Северна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати, като се позоваха на нова оценка на южнокорейската разузнавателна агенция, която преди определяше Джу-е само като "най-вероятен наследник", предаде Йонхап.
06.01.2026 00:46

Ким Чен-ун заедно с дъщеря си посети мястото, на което се изгражда мемориал в памет на севернокорейските войници, на мисия в подкрепа на Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети мястото, на което се изгражда мемориал в памет на севернокорейските войници, които са загинали на мисия в подкрепа на Русия, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската агенция КЦТА. По време на
02.01.2026 07:56

Дъщерята на севернокорейския лидер направи първо официално посещение на мавзолея на предците си

Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за която се предполага, че е подготвяна за негов наследник, придружи родителите си при посещение на мавзолея „Къмсусан“, където отдаде почит на бившите лидери на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикации в севернокорейските държавни медии.

Към 07:32 на 12.03.2026 Новините от днес

