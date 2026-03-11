Подробно търсене

ООН призова за спешни "хуманитарни изключения" за доставки на хуманитарна помощ през Ормузкия проток

Валерия Динкова
ООН призова за спешни "хуманитарни изключения" за доставки на хуманитарна помощ през Ормузкия проток
ООН призова за спешни "хуманитарни изключения" за доставки на хуманитарна помощ през Ормузкия проток
Ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър. Снимка: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Женева,  
11.03.2026 19:09
 (БТА)
Етикети

Ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър днес предупреди, че конфликтът в Близкия изток и по-специално в Ормузкия проток нарушава маршрутите за хуманитарна помощ и призова всички страни да гарантират „изключения“ за протока, предаде Франс прес.

Войната в Близкия изток предизвика блокада в Ормузкия проток – изключително важен търговски маршрут, а прекъсванията в доставките на гориво повишават цените за транспорт.

Флетчър предупреди, че ескалацията на конфликта и въздействието му върху протока имат „пряко влияние“ върху доставките на хуманитарна помощ от ООН и „отчасти в най-засегнатите области на субсахарска Африка“.

„Смятам, че по-нататъшна ескалация ще наруши други маршрути за доставка“, заяви той пред журналисти в Женева и подчерта, че войната „води до повишаване на цените и тласка още хора към бедност“.

„Ето защо призоваваме всички страни да се стремят към отваряне на тези маршрути, включително на Ормузкия проток за нашия хуманитарен трафик“, добави той. „Призоваваме всички страни да гарантират хуманитарни изключения за нашата помощ, така че да можем да достигнем до всеки, навсякъде, въз основа на най-спешните нужди, не по политически причини“, каза още Флетчър.

/ГГ/

Свързани новини

11.03.2026 15:25

„Мерск“ предупреждава за риск от недостиг на гориво за корабите си в Азия заради блокирания трафик през Ормузкия проток

Датската корабоплавателна компания „Мерск“ (Maersk) изрази притеснения за снабдяването на корабите си с гориво в Близкия изток и Азия, където „запасите намаляват“, което създава риск от недостиг, заяви Винсент Клерк, главен изпълнителен директор на
11.03.2026 00:51

Американската армия съобщи, че е унищожила 16 ирански минни заградителя близо до Ормузкия проток

Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за
10.03.2026 16:03

Стратегията на Иран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за САЩ и света

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди войни, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам и Афганистан през миналия век.
10.03.2026 12:11

Производството на петрол в Персийския залив се свива заради войната, съобщава Блумбърг

Производството на петрол в Близкия изток се свива осезаемо на фона на войната в региона и блокирането на Ормузкия проток, което води до значително намаляване на глобалното предлагане на суровината, съобщи „Блумбърг“. Четири от големите производители

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:29 на 11.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация