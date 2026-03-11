Подробно търсене

Военните способности на Иран "не са сведени до нула", предупреди Макрон

Алексей Маргоевски
Военните способности на Иран "не са сведени до нула", предупреди Макрон
Военните способности на Иран "не са сведени до нула", предупреди Макрон
Френският президент Еманюел Макрон председателства видеоконферентна среща на лидерите на страните от Г-7, за да обсъдят последиците от войната в Иран върху световната икономика, в Елисейския дворец в Париж, 11 март 2026 г. Снимка: Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP
Париж,  
11.03.2026 18:58
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон предупреди днес, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите", предаде Франс прес.

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но (Техеран) продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.

/ГГ/

