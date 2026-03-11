ТАСР: В Конституционния съд на Словакия бе входирано искане за тълкуване на закона за бюджетната отговорност

Конституционният съд на Словакия прие днес за разглеждане искане, подадено от група опозиционни депутати във връзка със заложения в конституцията на страната закон за бюджетната отговорност, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Съдът трябва да излезе с тълкуване по въпроса кога правителството е задължено да поиска вот на доверие от парламента, в хипотезата, в която публичният дълг надвиши определения дял от БВП.

Съгласно правилата за „дълговата спирачка“ в конституцията на Словакия се активират няколко санкции, когато публичният дълг надвиши определени прагове, като най-тежката включва задължението на правителството да поиска вот на доверие от парламента.

В своето искане депутатите предложиха съдът да постанови, че правителството е било и остава задължено след 22 ноември 2025 г. да поиска вот на доверие от парламента на следващото му пленарно заседание.

Според жалбоподателите неспазването на това задължение от страна на правителството по време на парламентарната сесия, проведена между 25 ноември и 12 декември 2025 г., „съставлява нарушение на принципите на парламентарната демокрация, политическата отговорност на изпълнителната власт и върховенството на закона в същинския им смисъл“. Искането за тълкуване на закона беше подадено от група депутати, представлявани от Лучия Плавакова от „Прогресивна Словакия".

На 21 октомври 2025 г. европейската статистическа служба Евростат публикува доклад, според който публичният дълг на Словакия е бил 59,7 процента от БВП.

В искането си към Конституционния съд депутатите посочват, че според закона за дълговата спирачка правителството е задължено да поиска вот на доверие в парламента в такъв случай. „Ако правителство, което е информирано за превишаването на прага на публичния дълг чрез официални данни на Евростат, игнорира или заобикаля това задължение, това не е просто нарушение на конкретно законово изискване, а намеса в самата същност на парламентарната демокрация. Такова поведение означава, че правителството умишлено избягва политически контрол от парламента в момента, когато този контрол е конституционно най-необходим,“ се посочва в искането.

