Владимир Сахатчиев
Нидерландският премиер пристигна на посещение в Украйна, съобщи Володимир Зеленски
Нидерландският премиер Роб Йетен и украинският президент Володимир Зеленски присъстват на възпоменателна церемония пред Стената в памет на загиналите защитници на Украйна в Киев, 8 март 2026 г. (AP Photo/Dan Bashakov)
Киев,  
08.03.2026 15:37
 (БТА)
Нидерландският премиер Роб Йетен пристигна на официално посещение в Киев, съобщи в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и световните агенции.

Зеленски и Йетен почетоха паметта на падналите за защитата на Украйна с полагане на венци пред мемориала на загиналите бранители в Киев.

"Благодарни сме на всеки един от тях. Помним и почитаме подвига на нашите герои – всички онези, които се изправиха в защита на Украйна и дадоха живота си в тази борба за независимост", подчерта Зеленски във Фейсбук.

По-рано през деня той загатна, че ще обсъди с европейски партньори укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и санкциите срещу Русия. 

Според публикация на Зеленски в друга социална мрежа – Екс – двамата с Йетен са обсъдили съвместното производство на оръжие.

"Важно е да произвеждаме оръжие заедно с Нидерландия – и със сигурност ще продължим да го правим и да разширяваме това наше сътрудничество", написа украинският президент. "Обсъдихме този въпрос подробно в рамките на нашата среща – инвестиции, лицензи и евентуалните производствени обеми", добави той.

 

/АМ/

Към 15:47 на 08.03.2026 Новините от днес

