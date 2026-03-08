Подробно търсене

Иран каза, че е атакувал израелски градове и военновъздушна база в Йордания, в Тел Авив се чуват взривове

Владимир Сахатчиев
Иран каза, че е атакувал израелски градове и военновъздушна база в Йордания, в Тел Авив се чуват взривове
Иран каза, че е атакувал израелски градове и военновъздушна база в Йордания, в Тел Авив се чуват взривове
Опечалени залягат по време на въздушна тревога за изстреляни срещу Израел ирански ракети по време на погребението на Сара Елимелех и дъщеря ѝ Ронит, които бяха убити при иранско ракетно нападение срещу Бейт Шемеш, Израел, 2 март 2026 г. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Техеран,  
08.03.2026 14:56
 (БТА)
Етикети

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на режима, съобщи, че е изстрелял ракетен залп по израелските градове Тел Авив и Беер-Шева (в Южен Израел), както и по военновъздушна база в Йордания, предаде Франс прес.

"Двайсет и осмата вълна на операция "Честно обещание 4+" започна с изстрелване на ракети от ново поколение от Въздушно-космическите сили на КГИР срещу Беер-Шева, Тел Авив и военновъздушната база Ал-Азрак", посочиха гвардейците, цитирани от държавната телевизия.

В Тел Авив в ранния следобед днес избухнаха взривове, съобщиха журналисти от Франс прес, след като армията обяви въздушна тревога заради ракетния залп, изстрелян от Иран.

"Израелската армия засече изстрелване на ракети от Иран по посока на територията на Израел", посочиха военните и добавиха, че са задействани системите за противовъздушна отбрана.

По-рано Бахрейн обвини Иран, че е атакувал централа за обезсоляване на морска вода, което предизвика опасения, че разрастването на военните действия в конфликта може да обхване и гражданската инфраструктура на засегнатите страни, отбелязва Асошиейтед прес.

Обединените арабски емирства съобщиха, че от началото на деня Техеран е изстрелял срещу ОАЕ 17 балистични ракети и около 120 дрона. Министертството на отбраната на Емирствата посочи, че са свалени 16 ракети, а 17-та е паднала в морето; повечето дронове са свалени, но четири са паднали на територията на ОАЕ. Ведомството обяви готовност за "твърди действия" за противодействие на заплахите. То обаче не уточни какви цели са били атакувани от Иран и къде се намират.

По-рано днес иранският президент заплаши със засилване на атаките срещу американски цели в региона, ако израелските и американските удари продължат. С тези си думи Масуд Пезешкиан сякаш се разграничи от възприетия от него по-помирителен тон към съседите в телевизионно обръщение вчера, отбелязва Асошиейтед прес.

В Техеран днес небето почерня от пушека от горящо нефтохранилище, което бе поразено снощи при израелски удар.

 

 

/АМ/

Свързани новини

08.03.2026 13:34

Отказваме да обвържем съдбата на Ливан с интересите на Иран, заяви ливанският премиер пред в. "Аш Шарк ал Аусат"

Ливанският премиер Науаф Салам заяви, че държавата прави всичко възможно на политическо и дипломатическо ниво, за да сложи край на войната на Израел срещу Ливан и да облекчи катастрофалното ѝ въздействие върху хората, особено върху разселените
08.03.2026 13:00

Съветът на експертите избра нов върховен лидер на Иран, заявиха негови членове, без да посочват името на избрания, съобщиха ирански медии

Съветът на експертите, иранският духовен орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, избра нов върховен лидер на Иран, който да го наследи, съобщиха днес членове на духовния орган, без да посочват името на избрания, съобщиха ирански медии.
08.03.2026 10:39

Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:46 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация