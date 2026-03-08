Подробно търсене

Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения в Белгородска област и в Краснодарския край

Симеон Томов
Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения в Белгородска област и в Краснодарския край
Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения в Белгородска област и в Краснодарския край
Украински военнослужещ управлява безпилотен летателен апарат. Снимка: АП/ Evgeniy Maloletka
Москва ,  
08.03.2026 15:06
 (БТА)
Етикети

Украински удари поразиха енергийни съоръжения в руската Белгородска област на границата с Украйна и нефтохранилище в Краснодарския край, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители. 

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за сериозни щети по енергийната инфраструктура и прекъсвания на електроснабдяването след украинска ракетна атака. Гладков уточни, че има проблеми и с водоснабдяването и отоплението. 

В град Армавир в Краснодарския край избухна пожар в нефтохранилище след нападение с безпилотни летателни апарати, който обхвана площ от 700 кв. м. Не се съобщава за ранени. 

Министерството на отбраната на Русия съобщи тази сутрин, че руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 72 украински дрона. Информацията на може да бъде проверена чрез независим източник. 

Украйна неведнъж е нанасяла удари срещу руски петролни съоръжения в борбата си срещу пълномащабната инвазия на руските сили, която навлезе в петата си година, отбелязва ДПА. 

Целта на Киев е да намали приходите на Русия от продажби на енергия, които се използват за финансиране на руската армия. 

По-рано днес Украйна съобщи за нови руски атаки с две балистични ракети "Искандер" и 117 дрона. 

Според местните власти един безпилотен летателен апарат е поразил и влак, превозващ 200 пътници по линията между Киев и Сумска област в Североизточна Украйна. Не се съобщава за ранени. 

 

/ВС/

Свързани новини

08.03.2026 15:37

Нидерландският премиер пристигна на посещение в Украйна, съобщи Володимир Зеленски

Нидерландският премиер Роб Йетен пристигна на официално посещение в Киев, съобщи в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и световните агенции. Зеленски и Йетен почетоха паметта на падналите за защитата на
07.03.2026 16:21

Броят на жертвите при руска атака в Харков достигна 10 души, съобщиха местните власти

Броят на жертвите в резултат на руската въздушна атака през нощта срещу втория по големина град в Украйна - Харков, достигна десет души, включително и деца, с което общият брой на загиналите в масираните руски бомбардировки над цялата страна стана 12 души, а много други са ранени, предаде Франс прес.
07.03.2026 06:58

Хегсет заяви, че не се притеснява от това, че Русия може да предоставя разузнавателна информация на Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не е особено притеснен от публикациите в медиите, според които Русия предоставя на Иран разузнавателни данни за потенциални американски цели, предадоха световните агенции. "Това не ни притеснява.
07.03.2026 04:58

Руски удар отне живота на седем души, сред тях две деца, в Харков, съобщиха властите

Руски ракетен удар отне живота на най-малко седем души, сред тях две деца, в украинския град Харков, съобщи областният управител Олег Синегубов, цитиран от агенциите. Той обяви в публикация в Телеграм, че ракета е попаднала в пететажна жилищна
06.03.2026 21:27

Киев заяви, че седемте украински граждани, които снощи бяха задържани в Будапеща, вече са освободени

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев е осигурил освобождаването на седемте украински граждани, които бяха задържани в Будапеща, предаде Ройтерс.
06.03.2026 21:24

Ройтерс: Руското военно разузнаване е уличено за взривовете на пощенски пратки през 2024 г., като са идентифицирани 22-ма заподозрени

Служители на различни европейски полицейски управления съобщиха, че 22-ма души са идентифицирани като участници в атаки, включващи серия от експлодиращи пратки в Европа през 2024 г., предаде Ройтерс. За тях е заподозряно руското военно разузнаване - ГРУ, предаде Ройтерс.
06.03.2026 19:31

"Вашингтон пост": Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, чрез която Техеран поразява американски цели в Близкия изток

Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост", като се позована трима официални представители. Не е напълно ясно доколко

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:46 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация