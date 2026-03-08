Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Норвежката полиция разследва възможен терористичен мотив за експлозията в комплекса на посолството на САЩ в Осло
Норвежки полицаи и криминалисти оглеждат днес мястото на експлозията в комплекса на посолството на САЩ в Осло. Снимка: Hans O. Torgersen /NTB Scanpix via AP
Осло,  
08.03.2026 14:53
 (БТА)
Полицията в Осло заяви днес, че експлозията, избухнала през нощта в американското посолство в Норвегия, при която нямаше ранени и бяха нанесени само незначителни щети, може да е терористичен акт, като подчерта, че се разследват и други версии, предаде Франс прес.

"Една от хипотезите е, че става дума за терористичен акт, но не се концентрираме само върху тази версия. Трябва да останем отворени за възможността да има и други причини зад случилото се", каза на пресконференция Фроде Ларсен, ръководител на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване, пред държавната телевизия.

"Естествено е да разглеждаме случилото се в контекста на настоящата ситуация със сигурността и това може да е умишлена атака срещу американското посолство", добави служителят, цитиран от Ройтерс.

/ВС/

