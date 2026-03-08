Словашкият премиер Роберт Фицо ще се срещне във вторник с Фон дер Лайен, за да настоява за възобновяване на петролни доставки през Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ще се срещне във вторник с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на фона на засилващия се натиск от страна на Словакия и Унгария върху Украйна във връзка с възстановяването на доставките на руски петрол, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Братислава заплашва да блокира голям заем на ЕС за Киев.

Доставките на руски петрол през петролопровода "Дружба" към Унгария и Словакия през Украйна са преустановени от края на януари, след като Киев заяви, че руска атака е причинила пожар, който е нанесъл сериозни щети на съоръжението.

Прекъсването на доставките предизвика един от най-ожесточените спорове между съседите от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Украйна твърди, че петролопроводът не може да бъде поправен бързо.

Унгария и Словакия, членове на ЕС, които все още внасят руски петрол и поддържат връзки с Москва, обвиниха Киев, че умишлено забавя възобновяването на доставките по политически причини.

Унгария наложи вето върху новите санкции на ЕС срещу Украйна, както и върху предоставянето на заем в размер на 90 милиарда евро.

По-рано днес във Фейсбук Фицо повтори заплахата си да също да блокира заема. Той заяви, че ще се срещне с Фон дер Лайен в Париж и ще настоява експерти да посетят петролопровода "Дружба".

В петък ЕК съобщи, че търси начини за възстановяване на петролни доставки по петролопровода, включително и чрез предоставянето на финансова помощ.

Словакия вече прекрати аварийните доставки на електроенергия за Украйна на фона на спора.

От своя страна, Русия съобщи, че руската част от петролопровода "Дружба" е технически готова за доставки. "От наша страна всичко работи", заяви руският първи вицепремиер Денис Мантуров в коментар пред кореспондента на руската държавна телевизия Павел Зарубин, излъчен днес.