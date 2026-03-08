Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи снощи иранската новинарска агенция Фарс.