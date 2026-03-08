Подробно търсене

Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей

Светослав Танчев
Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей
Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей
Огромен плакат показва убития в първия ден на израелско-американските удари върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей в иранската столица Техеран, 5 март 2026 г. (AP Photo/Vahid Salemi))
Йерусалим,  
08.03.2026 10:39
 (БТА)

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи снощи иранската новинарска агенция Фарс.

/СХТ/

Свързани новини

08.03.2026 10:21

Двама кувейтски пожарникари загинаха „по време на изпълнение на служебните си задължения“, съобщи противопожарната служба на Кувейт

Противопожарната служба на Кувейт съобщи тази сутрин, че двама нейни служители са загинали „по време на изпълнение на служебните си задължения“, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на кувейтската служба в Екс.
08.03.2026 07:59

Президентът на Иран каза, че вчерашните му изявления за иранските атаки са били „погрешно интерпретирани от врага“, съобщи държавната телевизия

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза, че вчерашните му изявления за иранските атаки са били „погрешно интерпретирани от врага, който се опитва да посее раздор между съседите“, съобщи тази сутрин държавната телевизия в страната, цитирана от Ройтерс.
08.03.2026 00:59

Саудитска Арабия прехвана 8 дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство; има ранен от ракетен снаряд в Бахрейн

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана осем дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство, предаде днес саудитската новинарска агенция СПА.
07.03.2026 21:00

Съвещание на Съвета на експертите за избор на нов върховен лидер на Иран се очаква да се състои в следващите 24 часа, съобщиха ирански медии

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи днес иранската
07.03.2026 19:07

Държавният глава на ОАЕ заяви, че страната е в добро състояние и не е лесна плячка, в първите си публични коментари след ударите на Иран

Държавният глава на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян заяви, че страната му е в положение на война, но е в добро състояние, като каза на враговете си, че ОАЕ не е лесна плячка, предаде Ройтерс.
07.03.2026 18:31

Иран нанесе нови въздушни удари по съседни арабски страни

Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти от Франс прес, на фона на продължаващите атаки на Иран срещу съседните арабски страни от Персийския залив в отговор на израелско-американската офанзива. Един от журналистите каза, че е чул поне пет експлозии в града.
07.03.2026 17:43

Твърдолинейните сили в Иран критикуват остро иранския президент за днешното му извинение към съседните държави за иранските атаки

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предизвика остра реакция на твърдолинейните сили в своята страна с днешното си извинение към съседните държави за иранските атаки през последните дни, предаде ДПА.
07.03.2026 15:39

Иранските хардлайнери искат бързо назначаване на нов върховен лидер

Двама влиятелни хардлайнери от иранските духовническите кръгове призоваха за бърз избор на нов върховен лидер на Ислямската република, който да помогне за управлението на страната на фона на нова вълна от американски и израелски удари, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.
07.03.2026 15:19

Арабската лига ще проведе утре извънредно заседание по повод на иранските атаки

Арабската лига ще проведе утре чрез видеоконферентна връзка извънредно заседание, за да обсъди иранските атаки в региона, включително в Персийския залив, съобщи днес помощник генералният секретар на международната организация Хосам Заки пред египетската телевизия "Ал Кахера нюз".
07.03.2026 12:51

Ирански медии съобщават за щети по болници и по летището на Техеран, в града се чуват изключително силни взривове

Иранските държавни медии съобщиха за тежки щети в цялата страна след бомбардировките над Ислямската република през изминалата нощ, включително по две болници в югозападната провинция Хузестан, предаде ДПА.
07.03.2026 02:46

Иран отхвърля външната "намеса" в наследяването на Хаменей, заяви представителят на Техеран в ООН

Иранският представител в ООН отхвърли снощи "намесат"“ на САЩ във вътрешните работи на страната си, след като Доналд Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на наследник на върховния лидер на Иран Али Хаменей, предадоха световните

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:28 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация