Израелската армия обяви официално, че е ударила командири на иранските елитни сили "Кудс" в ливанската столица Бейрут

Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА.

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Командирите са имали за задача "да извършват терористичните нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".

"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.

Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.