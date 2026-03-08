Подробно търсене
Иво Тасев
Израелската армия обяви официално, че е ударила командири на иранските елитни сили "Кудс" в ливанската столица Бейрут
Дим се издига над ливанската столица Бейрут след израелски удар, 6 март 2026 г. Снимка: АП/Hussein Malla
Йерусалим/Бейрут,  
08.03.2026 05:56
 (БТА)
Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА.

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Командирите са имали за задача "да извършват терористичните нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".

"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.

Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.

