Синхуа: Китай призовава за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток, каза китайският външен министър Ван И

Иво Тасев
Министърът на външните работи на Китай Ван И по време на днешната си пресконференция. Снимка: АП/Andy Wong
Пекин,  
08.03.2026 05:23
 (БТА)
Китай призовава за незабавно спиране на военните действия в Близкия изток, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и разширяване на конфликта, заяви днес на пресконференция в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента на страната) китайският външен министър Ван И, цитиран от националната новинарска агенция Синхуа.

Проблемите не се решават със сила и използването на оръжие само ражда нова омраза, посочи той.

От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени.

По думите му Китай винаги поставя на първо място в дипломатическия дневен ред съседните си държави.

"Съсед помага на съседа и изграждането на приятелско добросъседство е част от традициите и културата на Китай", акцентира китайският първи дипломат, обръща внимание Синхуа.

"Пекин винаги е бил стожер на регионалната сигурност, двигател на развитието и просперитета и застъпник на общите ценности на азиатските държави", заяви той.

По повод визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай в края на този месец Ван И каза, че "от стратегическа важност за САЩ е да работят в една посока с Китай", съобщи Ройтерс.

 

/ИТ/

