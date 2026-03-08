Австралия обмисля дали да откликне на молби за защита от страни, атакувани от Иран

site.btaАвстралия обмисля дали да откликне на молби за защита от страни, атакувани от Иран
Австралийското правителство обяви днес, че обмисля дали да откликне на молби за помощ за защитата на страни, атакувани от Иран в хода на започналата преди 8 дни война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.
В същото време Канбера обяви в контекста на разрастващия се конфликт в Близкия изток, че поддържа позицията си, че няма да участва в каквато и да е военна операция в Иран.
"Виждаме как много страни, които не участват пряко в конфликта, биват атакувани от Иран в хода на военните действия. Както бихте очаквали, в резултат от тези събития бяхме помолени за съдействие и ще обмислим това много внимателно", каза в телевизионно изявление министърката на външните работи на Австралия Пени Уонг.
Австралия, която е близък съюзник на САЩ, вече обяви, че няма да изпрати свои военнослужещи на мисия в Близкия изток, ако конфликтът там се разрасне.
Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе каза в петък, че трима австралийски военнослужещи са били част от екипажа на американската подводница, която потопи с торпедо ирански боен кораб в Индийския океан - край бреговете на Шри Ланка, но подчерта, че те не са взели участие в операцията.
/ИТ/
