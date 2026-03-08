Подробно търсене

Австралия обмисля дали да откликне на молби за защита от страни, атакувани от Иран

Иво Тасев
Министърката на външните работи на Австралия Пени Уонг. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Канбера,  
08.03.2026 04:51
 (БТА)
Австралийското правителство обяви днес, че обмисля дали да откликне на молби за помощ за защитата на страни, атакувани от Иран в хода на започналата преди 8 дни война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

В същото време Канбера обяви в контекста на разрастващия се конфликт в Близкия изток, че поддържа позицията си, че няма да участва в каквато и да е военна операция в Иран.

"Виждаме как много страни, които не участват пряко в конфликта, биват атакувани от Иран в хода на военните действия. Както бихте очаквали, в резултат от тези събития бяхме помолени за съдействие и ще обмислим това много внимателно", каза в телевизионно изявление министърката на външните работи на Австралия Пени Уонг.

Австралия, която е близък съюзник на САЩ, вече обяви, че няма да изпрати свои военнослужещи на мисия в Близкия изток, ако конфликтът там се разрасне.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе каза в петък, че трима австралийски военнослужещи са били част от екипажа на американската подводница, която потопи с торпедо ирански боен кораб в Индийския океан - край бреговете на Шри Ланка, но подчерта, че те не са взели участие в операцията.

 

