Захарова: САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад

САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад, като действат в нарушение на международното право, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Агенцията отбелязва, че Захарова е казала това в изявление във връзка с атаката с дронове срещу автономния азербайджански ексклав Нахичеван.

„Сериозно сме обезпокоени заради крайно опасното развитие на ситуацията в региона на Близкия и Средния изток, която бе причинена от непровокираната, незаконна въоръжена агресия на САЩ и Израел срещу Иран с абсолютно измислен претекст. С действия в нарушение на Устава на ООН и основополагащите принципи на международното право, тези страни се опитват да свалят законната власт в суверенна и независима държава членка на ООН заради отказа ѝ да се подчини на колективния Запад“, заяви Захарова.

Говорителката на руското външно министерство отбеляза, че отговорността за атаката срещу Нахичеван е на „авторите на агресията срещу Иран“.

„Както многократно руската страна предупреди по-рано, тази военна авантюра ще окаже най-негативно въздействие върху сигурността на всички страни в региона, преди всичко върху съседите на Иран. Така и се случи. За днешното развитие на събитията отговорност носят авторите на агресията, както и тези, които пряко или косвено участват в нея", подчерта Захарова.