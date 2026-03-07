Подробно търсене

Захарова: САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад

Валерия Динкова
Захарова: САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад
Захарова: САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Снимка: AP Photo/Pavel Bednyakov
Москва,  
07.03.2026 16:58
 (БТА)
Етикети

САЩ и Израел се опитват да свалят законната власт в Иран заради отказа им да се подчинят на колективния Запад, като действат в нарушение на международното право, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Агенцията отбелязва, че Захарова е казала това в изявление във връзка с атаката с дронове срещу автономния азербайджански ексклав Нахичеван.

„Сериозно сме обезпокоени заради крайно опасното развитие на ситуацията в региона на Близкия и Средния изток, която бе причинена от непровокираната, незаконна въоръжена агресия на САЩ и Израел срещу Иран с абсолютно измислен претекст. С действия в нарушение на Устава на ООН и основополагащите принципи на международното право, тези страни се опитват да свалят законната власт в суверенна и независима държава членка на ООН заради отказа ѝ да се подчини на колективния Запад“, заяви Захарова.

Говорителката на руското външно министерство отбеляза, че отговорността за атаката срещу Нахичеван е на „авторите на агресията срещу Иран“.

„Както многократно руската страна предупреди по-рано, тази военна авантюра ще окаже най-негативно въздействие върху сигурността на всички страни в региона, преди всичко върху съседите на Иран. Така и се случи. За днешното развитие на събитията отговорност носят авторите на агресията, както и тези, които пряко или косвено участват в нея", подчерта Захарова.

/СХТ/

Свързани новини

07.03.2026 17:19

Иран обвини САЩ, че е атакувал инсталация за обезсоляване на вода на остров Кешм в Персийския залив, оставяйки без вода 30 населени места

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.
07.03.2026 16:25

Кувейт намалява производството на петрол като предпазна мярка на фона на напрежението с Иран

Кувейт заяви, че е въвел превантивно намаление на производството на суров петрол и рафинирането след продължаващите атаки на Иран срещу Кувейт и „иранските заплахи за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток“, се казва в изявление на
07.03.2026 16:16

Ердоган заяви в телефонен разговор със Стармър, че има още какво да се направи за диалога с Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря днес по телефона с британския премиер Киър Стармър, пред когото изрази загриженост относно неотдавнашната ескалация на напрежението след американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Анадолската
07.03.2026 15:59

Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източник от Министерството на отбраната. Представителят на военното ведомство в Анкара посочи, че това е една от стъпките, които се обмислят в рамките
07.03.2026 15:19

Арабската лига ще проведе утре извънредно заседание по повод на иранските атаки

Арабската лига ще проведе утре чрез видеоконферентна връзка извънредно заседание, за да обсъди иранските атаки в региона, включително в Персийския залив, съобщи днес помощник генералният секретар на международната организация Хосам Заки пред египетската телевизия "Ал Кахера нюз".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:46 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация