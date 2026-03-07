Най-малко 23 души загинаха, прекъснати бяха полети и военни бяха мобилизирани за спасителните операции след проливни дъждове в столицата на Кения

Най-малко 23 души загинаха, прекъснати бяха полети и военни части бяха мобилизирани, след като улиците в столицата на Кения - Найроби, бяха наводнени в резултат на падналите през изминалата нощ проливни дъждове, които оставиха шофьорите блокирани навън в продължение на часове, предаде Асошиейтед прес.

Началникът на полицията в Найроби Джордж Седа заяви днес, че някои от хората са се удавили, а други са загинали вследствие на токови удари, като предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи в хода на спасителните операции. Полицейският началник подчерта също така, че над 100 превозни средства са повредени, като някои от тях дори са се преобърнали.

Авиокомпанията "Кения Еъруейс" съобщи днес, че полетите към и от Найроби са били временно преустановени, а някои са били пренасочени към крайбрежния град Момбаса, като прекъсвания се очакват и през следващите няколко часа.

Военните бяха мобилизирани, за да подпомогнат спасителните служби, а местният тол оператор отмени таксите за ползване на някои пътни отсечки.

Проливните дъждове започнаха вчера и продължиха през цялата нощ, като оставиха под вода много автомобили. В някои райони шофьорите бяха принудени да преминават през достигащи до кръста води, за да стигнат до по-високи места.