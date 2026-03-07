Над 80 самолета удариха Техеран и Централен Иран, съобщи Израел

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че над 80 изтребителя са нанесли вълна от удари по военни обекти, ракетни установки и други цели в Техеран и Централен Иран, предаде Франс прес.

"Над 80 самолета на израелските военновъздушни сили нанесоха поредната вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим", посочи ЦАХАЛ.

Иранските военноморски сили обявиха, че са предприели "вълна от масирани атаки с дронове" срещу Израел и американските сили, съобщиха държавните медии в Ислямската република.

"Иранските ВМС предприеха вълна от масирани атаки с дронове срещу американски бази и окупираните територии (тоест Израел, който не е признат от Иран)", посочиха въоръжените сили на Техеран, цитирани от официалната агенция ИРНА.

Сред споменатите цели са базата Ал Минхад в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски войници, база в Куевейт и "стратегически обект" в Израел, се допълва в съобщението.

Тази сутрин в ОАЕ отново бе предприета операция за отразяване на въздушно нападение над летище Дубай, каза пред Франс прес очевидец, който допълни, че е отекнал силен взрив, след което над града се издигнал стълб пушек.

Властите в Дубай потвърдиха, че е имало "лек инцидент, предизвикан от паднали при отразяването на атаката отломки", и допълниха, че никой не е ранен. Същевременно те осъдиха "съобщения, разпространявани в социалните мрежи за инциденти на Международно летище Дубай".