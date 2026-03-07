Подробно търсене

Над 80 самолета удариха Техеран и Централен Иран, съобщи Израел

Владимир Сахатчиев
Над 80 самолета удариха Техеран и Централен Иран, съобщи Израел
Над 80 самолета удариха Техеран и Централен Иран, съобщи Израел
Излитане на самолети от израелската бойна авиация от неизвестно място в Израел преди атака срещу цели в Иран, 26 октомври 2024 г. (Israeli Army via AP, File)
Йерусалим,  
07.03.2026 09:11
 (БТА)
Етикети

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че над 80 изтребителя са нанесли вълна от удари по военни обекти, ракетни установки и други цели в Техеран и Централен Иран, предаде Франс прес.

"Над 80 самолета на израелските военновъздушни сили нанесоха поредната вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим", посочи ЦАХАЛ.

Иранските военноморски сили обявиха, че са предприели "вълна от масирани атаки с дронове" срещу Израел и американските сили, съобщиха държавните медии в Ислямската република.

"Иранските ВМС предприеха вълна от масирани атаки с дронове срещу американски бази и окупираните територии (тоест Израел, който не е признат от Иран)", посочиха въоръжените сили на Техеран, цитирани от официалната агенция ИРНА.

Сред споменатите цели са базата Ал Минхад в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски войници, база в Куевейт и "стратегически обект" в Израел, се допълва в съобщението.

Тази сутрин в ОАЕ отново бе предприета операция за отразяване на въздушно нападение над летище Дубай, каза пред Франс прес очевидец, който допълни, че е отекнал силен взрив, след което над града се издигнал стълб пушек.

Властите в Дубай потвърдиха, че е имало "лек инцидент, предизвикан от паднали при отразяването на атаката отломки", и допълниха, че никой не е ранен. Същевременно те осъдиха "съобщения, разпространявани в социалните мрежи за инциденти на Международно летище Дубай".

 

/ВС/

Свързани новини

07.03.2026 08:31

Индия позволи на ирански военен кораб да акостира в нейно пристанище заради повреда

Индия позволи на ирански военен кораб да акостира в нейни води заради повреда в двигателя, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Плавателният съд "Лаван" със 183-членен екипаж се намира в югозападния град Кочи от сряда, посочиха телевизионният
07.03.2026 08:02

Саудитска Арабия предупреди Иран да се пази от "погрешни преценки"

Саудитският министър на отбраната Халед бин Салман призова Иран да прояви "мъдрост" и да не проявява "погрешни преценки", в момент, в който страната му е подложена на атаките на дронове и ракети от Техеран, предаде Франс прес. "Подчертахме, че
07.03.2026 06:58

Хегсет заяви, че не се притеснява от това, че Русия може да предоставя разузнавателна информация на Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не е особено притеснен от публикациите в медиите, според които Русия предоставя на Иран разузнавателни данни за потенциални американски цели, предадоха световните агенции. "Това не ни притеснява.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:30 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация