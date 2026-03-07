Подробно търсене

Асен Георгиев
Макрон осъди "неприемловото нападение" срещу силите на ООН в Ливан
Макрон по време на реч във френска военна база. Снимка: Yoan Valat, Pool photo via AP.
Париж,  
07.03.2026 08:06
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон осъди „неприемлива атака“ срещу позиция на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) в южната част на страната, след като се срещна с ливанския си колега Жозеф Аун и сирийския президент Ахмед аш Шараа, предаде Франс прес.

"Франция работи с партньорите, за да предотврати по-нататъшното разрастване на конфликта в региона", заяви Макрон в Екс, като подчерта "ключовата стабилизираща роля в южната част на Ливан", която играят ЮНИФИЛ.

Френският президент увери, че страната му ще остане „ангажирана“ с тази мироопазваща мисия, в която участват около 700 французи. Той подчерта, че "суверенитетът и териториалната цялост на Сирия и Ливан, както и на всяка страна в региона, трябва да бъдат зачитани".

Позиция на ЮНИФИЛ в южната част на Ливан беше ударена вчера и има ранени сред ганайските сини каски, според ливанската Национална информационна агенция.

Израел отговори на обстрела от проиранската групировка "Хизбула" с удари в Ливан, по-специално в бастиона на групировката в южната част на Бейрут.

По-рано в телефонен разговор с иракския премиер Мохамед Шия ас Судани френският държавен глава изрази "пълната солидарност" на Франция след атаката с дронове срещу летището в Басра и две нефтопреработвателни инсталации в южната част на Ирак.

/ВС/

Към 09:31 на 07.03.2026 Новините от днес

