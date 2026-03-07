Подробно търсене

Саудитска Арабия предупреди Иран да се пази от "погрешни преценки"

Асен Георгиев
Саудитска Арабия предупреди Иран да се пази от "погрешни преценки"
Саудитска Арабия предупреди Иран да се пази от "погрешни преценки"
Американски военен самолет на Световното отбранително изложение в Рияд. Снимка: АП/Baraa Anwer.
Рияд,  
07.03.2026 08:02
 (БТА)
Етикети

Саудитският министър на отбраната Халед бин Салман призова Иран да прояви "мъдрост" и да не проявява "погрешни преценки", в момент, в който страната му е подложена на атаките на дронове и ракети от Техеран, предаде Франс прес.

"Подчертахме, че такива действия застрашават регионалната сигурност и стабилност, и изразихме надежда, че иранската страна ще прояви мъдрост и ще избегне всякакви грешни преценки", написа в Екс принц Халед бин Салман след среща с ръководителя на пакистанската армия Асим Мунир.

Саудитското Министерство на отбраната съобщи снощи, че е унищожило балистична ракета, която е летяла към военновъздушната база "Принц Султан", където са разположени американски военни.

Рано тази сутрин в Дубай и в бахрейнската столица Манама бяха чути експлозии, съобщават кореспонденти на АФП, намиращи се на терен.

"Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място", написа Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в Екс.

Според източник от сферата на сигурността снощи е била извършена и нова атака с дронове и ракети срещу летището на Багдад, където се намира военна база и дипломатическо представителство на САЩ. На мястото са били изпратени линейки.

/ВС/

Свързани новини

07.03.2026 09:11

Над 80 самолета удариха Техеран и Централен Иран, съобщи Израел

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че над 80 изтребителя са нанесли вълна от удари по военни обекти, ракетни установки и други цели в Техеран и Централен Иран, предаде Франс прес. "Над 80 самолета на израелските военновъздушни сили нанесоха поредната
07.03.2026 08:31

Индия позволи на ирански военен кораб да акостира в нейно пристанище заради повреда

Индия позволи на ирански военен кораб да акостира в нейни води заради повреда в двигателя, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Плавателният съд "Лаван" със 183-членен екипаж се намира в югозападния град Кочи от сряда, посочиха телевизионният
07.03.2026 01:32

Великобритания е готова да подкрепи отбраната на Саудитска Арабия, увери Стармър

Великобритания е "готова да подкрепи отбраната" на Саудитска Арабия, увери британският премиер Киър Стармър принц Мохамед бин Салман, предадоха Ройтерс и Франс прес. "Допълнителни британски изтребители, хеликоптери и разрушител се изпращат в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:32 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация