ОБНОВЕНА Четирима души загинаха при руски удар по Харков

Владимир Сахатчиев
Спасители гасят пожар в жилищен блок в Харков, засегнат от руски въздушен удар. Снимка: АП/Andrii Marienko
Киев,  
07.03.2026 04:58 | ОБНОВЕНА 07.03.2026 07:56
 (БТА)
Най-малко четирима души загинаха, а десет бяха ранени при руски удар тази нощ по жилищна сграда в Харков в Източна Украйна, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

"В резултат на вражеска атака пететажна жилищна сграда в харковския район "Киевский"  е частично разрушена. Пострадал е и намиращ се в съседство жилищен дом", написа в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.

Според кмета на града Игор Терехов са загинали четирима души. Синегубов съобщи за десет ранени, сред тях две момчета на 6-и 11-годишна възраст и момиче на 17 години.

В друг град в Харковска област, Чугуев, кметът Галина Минаева написа в Телеграм, че двама души са били ранени при "вражеско нападение с дронове", при което е имало попадение в жилищен дом в центъра на града.

Тази нощ на територията на цяла Украйна бе обявена тревога заради руски въздушни нападения.

Полските военновъздушни сили посочиха в Екс, че са вдигнали по тревога самолети във въздуха като предпазна мярка за защита на небето в пограничните райони с Украйна, което е тяхна стандартна практика при масирани руски удари в съседната държава.

В Запорожие (на юг) бебе беше ранено при руски удар, съобщи в Телеграм областният управител Иван Фьодоров.

