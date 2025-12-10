Събитията днес – Свят

ЛВОВ – Неофициална среща на министрите по европейските въпроси на страните от Европейския съюз, организирана от датското председателство на Съвета на ЕС и Украйна (до 11).

НЮ ЙОРК – Среща на Съвета за сигурност на ООН за Афганистан със специален акцент върху положението на жените, която ще бъде председателствана от министъра на външните работи на Словения Таня Файон в качеството ѝ на председател на Съвета за сигурност.

ОСЛО – Церемония в в залата „Блу Хол“ в кметството на Осло за връчване на Нобеловата награда за мир за 2025 година на лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо.

БУЕНОС АЙРЕС - Първо заседание на новия състав на аржентинския парламент след победата на партията на президента Хавиер Милей на парламентарните избори през октомври.