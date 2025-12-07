Япония и Австралия се споразумяха да задълбочат връзките си в сферата на сигурността, за да възпрат Китай

Министрите на отбраната на Япония и Австралия - Шинджиро Коидзуми и Ричард Марлс, се споразумяха днес да укрепят сътрудничеството си, ден след като китайски военен самолет насочи радара си два пъти към японски изтребител, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Китайски изтребител Джей-15 (J-15), излетял от самолетоносача "Ляонин“, е насочил вчера радара си към японски самолет Ф-15 два пъти - веднъж в 16:32 ч. местно време и (23:32 ч. бълг. вр.) и отново в 18:37 ч. (01:37 ч. бълг. вр.), обяви Коидзуми.

"Събитията от вчера са обезпокоителни. Австралия също е била обект на подобни действия" от страна на Китай, каза Марлс на Коидзуми в началото на разговорите, чиито първи минути бяха открити за медиите.

Австралия ще бъде до Япония, "за да се наложи ред, основан на правила, в този регион", посочи той. "Ще действаме решително“, добави австралийският министър на отбраната, който е и вицепремиер.

Коидзуми нарече инцидентите "опасни" и "пораждащи изключително съжаление".

Япония ще "продължи да реагира на подобни действия по спокоен, но решителен начин, за да има мир и стабилност в региона“, обърна внимание на свой ред той.

По-рано днес Марлс инспектира система за противоракетна отбрана земя-въздух "Пейтриът" (по-точно Patriot Advanced Capability-3) в комплекса на Министерството на отбраната в Токио.

През август Австралия избра модернизирани японски кораби от клас "Могами" (Mogami) за обновяването на флота си, отбеляза Киодо. Очаква се Канбера да закупи от Токио 11 кораба, като първите три вероятно ще бъдат конструирани в японски корабостроителници.