Подробно търсене

Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете за строеж на ново китайско посолство в Лондон

Симеон Томов
Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете за строеж на ново китайско посолство в Лондон
Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете за строеж на ново китайско посолство в Лондон
Демонстранти протестират в центъра на Лондон срещу плановете за строеж на ново китайско посолство (15.03.2025 г.). Снимка: АП/ Alberto Pezzali
Лондон ,  
02.12.2025 18:58
 (БТА)

Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете на Китай да построи в Лондон най-голямото си посолство в Европа, предаде Ройтерс. 

Плановете на Китай за изграждане на ново посолство на мястото на двувековна сграда, намираща се в близост до Лондонската кула, са в застой през последните три години поради противопоставянето на местните жители, законодатели и продемократични активисти от Хонконг, намиращи се във Великобритания. 

Политици във Великобритания и САЩ предупредиха британското правителство да не позволява на Китай да построи посолството на това място поради опасения, че то може да бъде използвано като база за шпионаж. 

В писмо, с което се запозна Ройтерс, британското правителство заявява, че ще вземе решение до 20 януари дали да одобри плановете за строеж. Преди това крайният срок за вземането на това решение бе определен за 10 декември. 

 

 

/ГГ/

Свързани новини

18.11.2025 15:24

Разузнавателната служба МИ5 предупреди британските депутати за риск от китайски шпиони

Разузнавателната служба МИ5 днес предупреди британските депутати за опити от страна на китайски агенти за събиране на информация и за оказване на влияние, предаде Ройтерс, като се позова на имейл до народните представители. Предупреждението беше
14.10.2025 11:57

Британското правителство очаква пълен достъп до плановете на Китай за ново посолство в Лондон

Британското правителство очаква да получи пълен достъп до плановете на Китай за голямо ново посолство в Лондон, преди да вземе решение дали да одобри проекта, заяви днес министърът на жилищното строителство Стив Рийд, цитиран от Ройтерс.Опасенията, че новото посолство може да бъде използвано като база за шпионаж, станаха причина някои британски и американски политици да призоват Лондон да блокира плановете. Очаква се британското правителство да вземе окончателно решение на 21 октомври.
15.09.2025 15:06

Британската прокуратура оттегли обвиненията срещу двама мъже в шпионаж в полза на Китай

Британската прокуратура съобщи че оттегля обвиненията в шпионаж в полза на Китай срещу двама мъже, сред които бивш изследовател, работещ за високопоставен британски законодател, като посочи, че класифицира случая като приключен, тъй като не разполага с достатъчно доказателства, предаде Ройтерс.
15.09.2025 12:33

САЩ и Китай са близо до сключване на споразумение за "ТикТок" на преговорите в Мадрид, каза американският министър на финансите

САЩ и Китай са близо до постигане на споразумение относно приложението за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok). Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс, след началото на втория ден от преговорите в Мадрид,
12.09.2025 15:07

Великобритания обяви нови санкции срещу Русия

Британската външна министърка Ивет Купър обяви днес поредица от санкции срещу Русия по време на посещението си в Киев, което е първата й визита в чужбина в новата й длъжност, предадоха Пи Ей медия/ДПА. Според британското външно министерство 100-те
03.06.2025 16:27

Москва не представлява заплаха за Великобритания, заяви руското посолство в Лондон

Руското посолство в Лондон заяви днес, че Москва няма намерение да атакува Великобритания, отхвърляйки обвиненията на британското правителство за засилваща се агресия и ежедневни кибератаки, предаде Ройтерс. Вчера британското правителство заяви, че

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:44 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация