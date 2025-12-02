Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете за строеж на ново китайско посолство в Лондон

Великобритания отложи за трети път решението си дали да одобри плановете на Китай да построи в Лондон най-голямото си посолство в Европа, предаде Ройтерс.

Плановете на Китай за изграждане на ново посолство на мястото на двувековна сграда, намираща се в близост до Лондонската кула, са в застой през последните три години поради противопоставянето на местните жители, законодатели и продемократични активисти от Хонконг, намиращи се във Великобритания.

Политици във Великобритания и САЩ предупредиха британското правителство да не позволява на Китай да построи посолството на това място поради опасения, че то може да бъде използвано като база за шпионаж.

В писмо, с което се запозна Ройтерс, британското правителство заявява, че ще вземе решение до 20 януари дали да одобри плановете за строеж. Преди това крайният срок за вземането на това решение бе определен за 10 декември.