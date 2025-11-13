ИРНА: Заместник-министърът на външните работи на Иран призова Афганистан да пусне водата от язовир "Салма" за Машхад

Заместник-министърът на външните работи по правните и международните въпроси на Иран Казем Гарибабади подчерта необходимостта от изпускане на вода от язовир „Салма“ в Афганистан, за да се осигури част от питейната вода за град Машхад (Мешхед) в Североизточен Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В публикация в профила си в социалната мрежа „Екс“ вчера Гарибабади написа: „Имах среща с изпълняващия длъжността ръководител на посолството на Афганистан в Техеран Фазъл Мохамад Хакани. В рамките на срещата обсъдихме последващите действия (за изпълнение на) постигнатите по време на неотдавнашното (ми) посещение в Кабул договорености и въпроса с правото на достъп до реките, извиращи от провинция Хелманд“.

„Също така подчертах специално необходимостта от изпускане на вода от язовир „Салма“, за да се осигури част от питейната вода за свещения град Машхад (който също така е дом на значителен брой афганистански граждани) чрез язовир „Дусти“, добави Гарибабади.

