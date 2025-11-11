Подробно търсене

Локалното прекратяване на огъня около Запорожката АЕЦ приключва, заяви Русия

Асен Георгиев
Запорожката АЕЦ. Снимка: АП/Leo Correa
Москва,  
11.11.2025 14:31
 (БТА)
Локалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода, заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел, добави тя. 

През последното денонощие над града са засечени украински дронове, според същия източник.

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска, фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, според назначената от Москва администрация.

По-рано проруските власти съобщиха, че дрон на ВСУ е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.

