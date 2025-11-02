Един загинал и петима са ранени в резултат на нощната атака по Запорожие, съобщи областният управител

Един човек е убит и петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

"Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.

По негова информация 58 хиляди абонати са останали без ток в Запорожие след атаката по енергийната система. Енергетиците ликвидират последиците, като без ток все още остават 11 434 абонати.

Нанесени са щети на 17 частни къщи, всички служби работят по ликвидирането на последиците.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.