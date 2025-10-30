Централният защитник на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес отново тренира на пълни обороти

Централният бранител на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес отново тренира на пълни обороти, съобщиха британските медии.

27-годишният аржентинец не е играл от началото на февруари месец тази година, когато скъса кръстни връзки в коляното.

Очакванията са Мартинес да се завърне в игра през ноември, но това със сигурност няма да се случи при визитата на Нотингам Форест този уикенд. Мачът на "Сити Граунд" идва твърде скоро за бившия играч на Аякс, който се нуждае от натрупването ритъм.

От присъединяването си към Манчестър Юнайтед през юли 2022 година Мартинес е взел участие в 91 мача за "червените дяволи" и е пропуснал други 92 заради травми.