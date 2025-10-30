Подробно търсене

Футболният ЦСКА обяви кой е новият изпълнителен директор на клуба

Кремена Младенова
Футболният ЦСКА обяви кой е новият изпълнителен директор на клуба
Футболният ЦСКА обяви кой е новият изпълнителен директор на клуба
снимка: ПФК ЦСКА
София,  
30.10.2025 11:09
 (БТА)

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, информираха официално от футболния клуб.

"С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб", се посочва в съобщението от лагера на "червените".

/КМ/

Свързани новини

29.10.2025 15:53

Христо Янев: "Пътят към върха ще бъде труден и бавен"

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от минималната победа с 2:1 срещу Севлиево, която класира тима на осминафиналите за Купата на България. "Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще бъде лесен.
29.10.2025 15:32

ЦСКА срещна трудности срещу втородивизионния Севлиево, но стигна до труден успех и продължава напред за Купата на България

ЦСКА се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след труден успех с 2:1 като гост срещу втородивизионния Севлиево. ЦСКА, финалист в турнира от изминалия сезон, не се представи на ниво и трябваше да трепери до края срещу
29.10.2025 11:06

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА

 Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, потвърдиха от клуба. "ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените
25.02.2025 21:56

Христо Янев се надява, че "днешната победа ще се превърне в искрата, която ще запали Ботев (Враца) по пътя към оставането" в Първа лига

Старши треньорът на Ботев (Враца) Xристо Янев показа колко е щастлив след успеха на отбора му над Берое (Стара Загора) за купата на България. Врачани, които изпитват сериозни трудности в битката за оцеляване в първа лига, днес победиха с 4:2 при
23.12.2024 12:20

Ботев (Враца) не смени ръководството на клуба, търси мерки за укрепване на органицията и подобряване на връзката с феновете

От Ботев (Враца) информираха какво е станало на Общото събрание на клуба, на което се очакваше да има големи промени, свързани с бъдещето.  "Уважаеми привърженици, членове и приятели на ПФК Ботев Враца, на 22.12 се проведе Общо събрание на Сдружение
09.12.2024 13:35

Председателят на Ботев (Враца) Вангел Вангелов свиква Общо събрание на клуба, обмисля оттегляне

Председателят на Ботев (Враца) Вангел Вангелов ще свиква Общо събрание, съобщиха от клуба. То ще се проведе след последния мач за сезона срещу ОФК Мездра. "На събранието ще бъде обсъдена посоката на развитие на ПФК Ботев Враца и управлението на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:16 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация