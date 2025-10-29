Станимир Стоилов с големи проблеми в защитата преди мача на Гьозтепе с Генчлербирлиги в събота

Двете поредни поражения за водения от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) - 0:1 от Аланияспор на 19-и октомври и 1:3 от Галатасарай на 26-и октомври, може да се окажат малък проблем в сравнение с кадровите ограничения в защитата, които се трупат от ден на ден, пише ilkses.com.tr.

"Централната защитна линия на Гьозтепе претърпя пълен срив. Един от най-надеждните защитници на отбора – Алан Годой, ще отсъства от игра поне месец поради контузия. Отсъствието на бразилеца вече се смяташе за сериозен недостатък, а червеният картон на Бокеле срещу Галатасарай допълнително ограничи наличната ротация. Тези развития, съчетани с контузията на Фуркан Байър и последвалата смяна в същия мач, предизвикват безпокойство у треньорския щаб. Състоянието на младия защитник ще бъде изяснено след подробни прегледи, но шансовете му да играе срещу Генчлербирлиги изглеждат изключително ниски", обяснява изданието.

Десният бек Огюн Байрак, който отсъства поради травма дълго време, все още не е започнал тренировки с отбора. Още един футболист – важен за атаката, също е с травма. Това е 19-годишният йорданец Ибрахим Сабра (6 мача, 1 гол) ще бъде извън състава поради контузия крака.

При тази ситуация мениджърът на Гьозтепе Станимир Стоилов ще бъде принуден да промени защитата си преди мача този уикенд срещу Генчлербирлиги. Очаква се българският специалист да вземе някои млади играчи от младежката формация в първия отбор. Тъй като на позицията централен защитник са останали само бившият футболист на ЦСКА 1948 (Сф) Елитон Джордж, резервни защитници и млади играчи, Стоилов трябва да търси варианти. Според някои медии и наблюдавали тренировките на базата "Урла Аднан Сувари“, е преместил един от дефанзивните си полузащитници на позиция централен защитник по време на тренировките.

Вестник egetelgraf.com прогнозира, че тези принудителни промени в защитата биха могли пряко да повлияят на игровия план на отбора. Изданието прогнозира, че Стоилов може да опита и защитно три от Таха Алтъкардеш, Елитон и Новатус Мироши.

Гьозтепе в момента е на 7-о място с 16 точки, докато Генчлербирлиги е 15-и с 8. Мачът между тях е на 1-и ноември от 16.00 часа.