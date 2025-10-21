БФС обяви съдийските назначения са срещите от 13-ия кръг във Втора лига

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията на реферите за срещите от 13-ия кръг на Mr Bit Втора лига.

24 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.

ПФК ЦСКА II ЕАД - Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ти: Димитър Цолов Буров

СН: Николай Георгиев Ангелов

24 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ОФК Янтра 2019

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Атанас Петров Бозев

24 октомври 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК Дунав Русе - Спортист 2009

ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ти: Христо Митков Минчев

СН: Живко Герганов Недялков

25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - Футболен клуб Миньор-Перник

ГС: Иво Петров Иванов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Василев Йорданов

25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Вихрен-Сандански - Футболен клуб Севлиево

ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Петров Спасов

4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Николай Йорданов Колев

25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ФК Хебър 1918

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-то: Стефан Атанасов Гурков

СН: Асен Йорданов Николов

25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Марек 1915

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Тихомир Димитров Костовски

26 октомври 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Пирин 22 АД - ФК Етър ВТ

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Велин Диманов Димитров АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Александър Костадинов Костадинов

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.