БФС обяви съдийските назначения са срещите от 13-ия кръг във Втора лига

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията на реферите за срещите от 13-ия кръг на Mr Bit Втора лига.
24 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ти: Димитър Цолов Буров
СН: Николай Георгиев Ангелов
24 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ОФК Янтра 2019
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Атанас Петров Бозев
24 октомври 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - Спортист 2009
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ти: Христо Митков Минчев
СН: Живко Герганов Недялков
25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Футболен клуб Миньор-Перник
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов
25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Вихрен-Сандански - Футболен клуб Севлиево
ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Николай Йорданов Колев
25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ФК Хебър 1918
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-то: Стефан Атанасов Гурков
СН: Асен Йорданов Николов
25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Марек 1915
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски
26 октомври 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Пирин 22 АД - ФК Етър ВТ
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Велин Диманов Димитров АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Александър Костадинов Костадинов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
