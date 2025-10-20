Прекратеният мач в Белгия между Стандард Лиеж и Антверп бе доигран пред празни трибуни

Седемте последни минути на мача между Стандард Лиеж и Антверп от белгийския елит, който бе прекъснат в петък заради хвърлени предмети по терена, бяха доиграни днес пред празни трибуни, предаде АФП.

В петък вечер тимът от Лиеж водеше с 1:0, когато съдията бе ударен с халба бира, хвърлена от трибуните. Той прекрати мача и прати футболистите в съблекалните. Тогава оставаха две минути от редовното време плюс продълженията.

Според правилника от сезон 2023-24 нататък оставащите минути трябва да се изиграят на следваща дата. Според предишните правила се присъждаше служебна загуба на отбора, чиито фенове са виновни за инцидентите и са провокирали прекъсването на срещата.

Стандард Лиеж запази малкия си аванс и спечели трите точки, въпреки че игра от 39-ата минута на мача с човек по-малко заради червен картон на Аднан Абид. В тима на Антверп неизползвана резерва остана българският национал Росен Божинов.

Нарушителят, който е хвърлил халбата, е бил идентифициран и рискува за получи забрана за посещение на стадионите. Стандард и Антерп обявиха намерението си да заведат гражданско дело срещу нарушителя, за да получат финансови обезщетения заради отлагането.