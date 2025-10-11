Бившият футболен национал на Мексико Омар Браво ще се изправи пред съда за малтретиране на 17-годишно момиче

Бившият футболен национал на Мексико Омар Браво ще се изправи пред съда за предполагаемо малтретиране на тийнейджърка, съобщава АП.

45-годишният Браво, който игра за Мексико на Световното първенство през 2006 година и на Олимпийските игри през 2004-а, беше арестуван миналата неделя в Сапопан, крайградски район до Гуадалахара, един от трите най-големи града в страната.

Браво е малтретирал 17-годишната дъщеря на приятелката си през последните шест години. Ако бъде осъден, бившият нападател може да получи присъда от 5 до 10 години затвор.

Съдията постанови, че поради естеството на предполагаемото престъпление, Браво трябва да остане в затвора поне през следващите шест месеца. В Мексико предварителното задържане се прилага, ако обвиняемият се счита за опасност за обществото или процеса.

"За тези видове престъпления, поради тяхната сериозност, законът предвижда тези видове мерки. Шест месеца е вероятен срок, защото ако процесът продължи по-дълго, той ще трябва да прекара повече време в предварителния арест", каза адвокатът на жертвата Хуан Солтеро.

Защитата, водена от Солтеро, представи 42 скрийншота от разговори между Браво и момичето, както и видеозапис.

Омар Браво изигра 66 мача за мексиканския национален отбор и има 15 гола. Той прекрати кариерата си през 2018 година като водещ голмайстор на Чивас за всички времена.