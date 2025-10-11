Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

Над 60 състезатели от 12 клуба от всички възрасти (от мъже и жени до деца до 14 години) участват в лагера на националния отбор по карате, който се провежда в Дряново.

Тренировките започнаха в петък и ще продължат до неделя като състезателите ще имат възможност да подобрят техническите си умения на ката и на кумите, а в заниманията участват треньорите Бояна Стефанова, Стоян Димов, Теодор Тодоров и Николай Цанев.

Лагерът се провежда дни преди старта на първата фаза на Световното първенство в Париж следващата седмица, като целта е българските представители да бъдат подготвени максимално добре за квалификацията, а младите национали да могат да тренират заедно с мъжете и жените и да се осигури приемственост в националния тим.

"Посоката е зададена, целта е ясна! Това е бъдещето не само на националния отбор, а и на каратето в България", коментира президентът на БНФК Николай Цанев в Инстаграм.