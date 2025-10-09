Мбапе за Винисиус: "Отношенията ни сега са много по-добри, защото вече се познаваме отлично"

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе разкри, че сега се разбира много по-добре със своя съотборник Винисиус Жуниор, отколкото в началото на престоя си в клуба.

"Имам много добри отношения с Винисиус. Много по-добри от миналия сезон, защото сега се познаваме по-добре. Той е страхотен играч и страхотен човек. Ние сме двама известни играчи в голям отбор. Знаем, че хората ще говорят за нас, но целта ни е една и съща: да помогнем на Реал Мадрид да спечели титли“, каза Мбапе в интервю за Movistar.

Мбапе се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2024 г. Винисиус е в клуба от лятото на 2018 г.