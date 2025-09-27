Подробно търсене

Уест Хям назначи за мениджър Нуно Еспирито Санто на мястото на уволнения Греъм Потър

Христо Бонински
Уест Хям назначи за мениджър Нуно Еспирито Санто на мястото на уволнения Греъм Потър
Уест Хям назначи за мениджър Нуно Еспирито Санто на мястото на уволнения Греъм Потър
Снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
27.09.2025 17:08
 (БТА)

Уест Хям назначи за нов мениджър бившия треньор на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто с договор за три години, предаде Ройтерс. Португалският специалист замени на поста уволнения Греъм Потър след слабия старт на сезона във Висшата лига.

Еспироти Санто бе начело на Нотингам Форест в последните две години, но бе уволнен през този месец, като призна, че причина за това са развалените отношение със собственика на клуба Евангелос Маринакис.

Уест Хям гостува на Евертън в понеделник в последния мач от шестия кръг на Висшата лига. 
 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:50 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация