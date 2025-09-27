Уест Хям назначи за мениджър Нуно Еспирито Санто на мястото на уволнения Греъм Потър

Уест Хям назначи за нов мениджър бившия треньор на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто с договор за три години, предаде Ройтерс. Португалският специалист замени на поста уволнения Греъм Потър след слабия старт на сезона във Висшата лига.

Еспироти Санто бе начело на Нотингам Форест в последните две години, но бе уволнен през този месец, като призна, че причина за това са развалените отношение със собственика на клуба Евангелос Маринакис.

Уест Хям гостува на Евертън в понеделник в последния мач от шестия кръг на Висшата лига.

