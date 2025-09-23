Подробно търсене

Футболен клуб Комо ще дари приходите от мача за купата на Италия срещу Сасуоло за справяне с последиците от наводнението в града

Димитър Вельов
Сеск Фабрегас снимка: Antonio Saia/LaPresse via AP
Комо,  
23.09.2025 10:07
 (БТА)

Футболен клуб Комо ще дари приходите от утрешния си домакински мач от турнира за купата на Италия срещу Сасуоло на местната власт за справяне с последиците от сериозното наводнение в града, съобщи старши треньорът на отбора Сеск Фабрегас, цитиран от "Ройтерс".

Централната част на Комо пострада особено, след като едноименното езеро край града преля в следствие на вчерашната буря с поройни дъждове в региона. Нанесени са значителни материални щети автомобили, къщи и на местни бизнеси.

 "Клубът ще дари всичките средства от мача за купата срещу Сасуоло, за да подпомогне местната общност в този труден период", написа Фабрегас в Инстаграм.

"Мислите ми са с всички в Комо днес. Да видя как нашето прекрасно езеро прелива и нанася толкова много щети беше наистина сърцераздирателно. Комо е повече от град за мен, той е дом, семейство, общност. Обръщам се към всички хора, семейства и бизнеси, които са засегнати, знайте, че не сте сами", добави той.

Бившият испански футболен национал Фабрегас прекрати професионалната си кариера именно като играч на Комо през 2023 година. В последствие като помощник-треньор помогна на тима да се изкачи до елита, а от миналия сезон той вече е старши треньор на състава.

 

/ДВ/

Към 11:00 на 23.09.2025 Новините от днес

