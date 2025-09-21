Създадохме ситуации, които трябваше да изиграем по различен начин, заяви наставникът на Славия Златомир Загорчич след равенството срещу Берое

Подробно търсене

снимка: Милена Стойкова/БТА
21.09.2025 22:45
Отзиви след мача от деветия кръг от Първа лига между Славия и Берое (0:0):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):
"Мога да съм доволен от много мачове, в които загубихме точки. Проблемът е физическата подготовка на някои футболисти. Нещата не се получават. Имаме много загуби. Грешките ни бяха наказани в предишните двубои. Създадохме много ситуации, които трябваше да изиграем по друг начин.

Имаме много получени голове, не мога да обвинявам защитниците. Желанието ми е целия отбор да се защитава. Когато атакуваме, всички трябва да участват в играта. 

Берое изигра страхотен мач в защита. Нямаше пространства къде да мине топката. Опитаха се да се защитават и бяха постоянно в наказателното си поле.

Иска ми се да мислим само за играта и за работата. Трябва да се подобрим. Говорим си за грешките, при които получаваме голове. Остава ни да реализираме нашите положения."

