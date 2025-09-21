site.bta"Видяхме двете страни на медала", каза за БТА наставникът на Миньор Перник Ангел Червенков след загубата от Фратрия
Видяхме двете страни на медала, каза за БТА наставникът на Миньор Перник Ангел Червенков след загубата от Фратрия Варна с 2:3. На въпроса дали този мач не дава известно самочувствие на Миньор като отбор, който е равностоен, Червенков каза, че този двубой дава отговори на много въпроси. Отборът е видял как се противодейства на силен противник като Фратрия и какво е нужно, за да се устои на напрежението.
Старши треньорът на "жълто- черните" коментира, че разделя мача на две части - първото полувреме, когато играта на футболистите е била перфектна и са изпълнили всичко като тактическа визия заложена от треньора.
"Поведохме с два гола и стояхме много стабилно на терена. През втората част обаче, незнайно защо, при положение, че всичко беше изкоментирано в съблекалнята, трябваше да подходим с по-голяма концентрация и мъжество - ние допуснахме загуба на концентрация. Първите 15-20 минути от втората част бяха тежки за нас. Допуснахме голове, така е. Но за всичко това повлияха съдийските отсъждания“, каза още Ангел Червенков.
Той допълни, че Фратрия е силен отбор и не трябва да му се помага по този начин. Редно е да се оставят отборите да играят на терена, а резултатът да се решава с футбол.
„Ние, въпреки всичко, създадохме и още положения пред вратата на противника през второто полувреме, но вратарят беше на висота и спаси всичко, което можеше. Трябва да си направим съответните изводи, да извлечем поуките, за да не допускаме такива грешки в дефанзивен план“, съобщи наставникът.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина