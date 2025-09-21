Видяхме двете страни на медала, каза за БТА наставникът на Миньор Перник Ангел Червенков след загубата от Фратрия Варна с 2:3. На въпроса дали този мач не дава известно самочувствие на Миньор като отбор, който е равностоен, Червенков каза, че този двубой дава отговори на много въпроси. Отборът е видял как се противодейства на силен противник като Фратрия и какво е нужно, за да се устои на напрежението.

Старши треньорът на "жълто- черните" коментира, че разделя мача на две части - първото полувреме, когато играта на футболистите е била перфектна и са изпълнили всичко като тактическа визия заложена от треньора.

"Поведохме с два гола и стояхме много стабилно на терена. През втората част обаче, незнайно защо, при положение, че всичко беше изкоментирано в съблекалнята, трябваше да подходим с по-голяма концентрация и мъжество - ние допуснахме загуба на концентрация. Първите 15-20 минути от втората част бяха тежки за нас. Допуснахме голове, така е. Но за всичко това повлияха съдийските отсъждания“, каза още Ангел Червенков.

Той допълни, че Фратрия е силен отбор и не трябва да му се помага по този начин. Редно е да се оставят отборите да играят на терена, а резултатът да се решава с футбол.

„Ние, въпреки всичко, създадохме и още положения пред вратата на противника през второто полувреме, но вратарят беше на висота и спаси всичко, което можеше. Трябва да си направим съответните изводи, да извлечем поуките, за да не допускаме такива грешки в дефанзивен план“, съобщи наставникът.