Мирослав Димитров
Отборът на Лайтс Велико Търново спечели бронз в Шампионската лига по минифутбол
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
21.09.2025 13:43
Българският отбор Лайтс Велико Търново спечели бронзовите медали в Шампионската лига на EMF, след като достигна до полуфиналите на турнира, провеждан на базата на БФС в Бояна. Това е изравняване на най-доброто постижение за български тим в историята на надпреварата.

На полуфинал Лайтс отстъпи с 0:2 срещу силния чешки тим ВКМК, който в последните години е сред водещите клубове в Европа. Въпреки загубата, българите показаха характер, организирана игра и непримиримост до последния съдийски сигнал.

Нападателят Момчил Кузманов завърши като голмайстор на турнира със 7 попадения.

Медалите и купите бяха връчени на церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си. 

