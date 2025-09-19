Носителят на "Златната топка" Родри все още е под въпрос за гостуването на Манчестър Сити на Арсенал в неделя, обяви Пеп Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола обяви, че носителят на "Златната топка“ Родри е под въпрос за неделното гостуване на Арсенал поради здравословни проблеми, но това в което е сигурен е, че "със сигурност ще бъде грандиозен мач".

Сити ще пристигне в Северен Лондон, носен от инерцията на две поредни победи – над съгражданите от Юнайтед в първенството, и над Наполи в Шампионската лига. Испанският полузащитник излезе от терена след час игра, което повдигна въпроси относно здравословното му състояние. И когато беше попитан дали ще играе и какво е състоянието му, Хосех Гуардиола каза, че ще се преценява в часовете преди мача в неделя.

"Все още незнам, а и лекарите не казват нищо. Но той беше достатъчно умен, за да поиска смяна снощи. Ще видим, ден за ден", допълни Гуардиола.

"На тренировката в сряда не се чувстваше комфортно, но после каза: не, не, не – ще се оправя! И видяхте, че за времето на терена срещу Наполи игра изключително добре. Но разбира се, сме наясно, че идва от тежка контузия, много тежка и трябва да сме нащрек и в неделя ще преценим как е ситуацията", допълни испанският специалист.

29-годишният испанец прекара по-голямата част от миналия сезон извън игра, след като скъса предната си кръстна връзка, а след това получи контузия в слабините на Световното клубно първенство.

И според медиите Cити и Арсенал са сочени за потенциални претенденти за титлата, то Гуардиола предупреди, че е твърде рано в кампанията за неделния мач, за да се дадат някакви насоки.

Вижте, хайде да не го мислим. Това е пети кръг. Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън казваше, че във Висшата лига трябва да се държиш близо до топ 4 след Коледа. И след това вече можеш да мислиш за титла.

"При шест спечелени титли (б.а. - които Гуардиола е спечелил със Сити) ние бяхме 4-и или 5-и през декември, януари. И зад Ливърпул и Арсенал, а накрая триумфирахме като шампиони".

Рано-рано отпаднали от битката за титлата миналата година, Сити изглежда преоткрива ритъма си, след като беше разтърсен от началните загуби от Тотнъм и Брайтън. Гуардиола каза, че Арсенал ще бъде огромно предизвикателство в неделя.

"Микел Артета е изключителен мениджър и те увеличиха състава за тези последни четири, пет трансферни прозореца“, каза той. "Така че това е невероятен отбор. Това е един от най-трудните противници, които можете да намерите в момента в Европа“.

"В момента единствената ми грижа е да видя как отборът расте като ниво на футбола. Искам да се развиваме като отбор. Няма да спечелим Висшата лига в неделя. Няма да загубим Висшата лига в неделя", завърши Гуардиола.