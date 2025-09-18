Каспер Хюлманд заяви, че иска да продължи философията на Байер Леверкузен преди мача с Копенхаген в Шампионската лига

Новият треньор на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд настоява, че отборът му е в "добра форма" и е подготвен за дебюта си в Шампионската лига срещу Копенхаген в четвъртък, съобщава ДПА.

Хюлманд наследи Ерик тен Хаг начело на отбора от Бундеслигата, след като нидерландецът бе уволнен след едва три официални мача в началото на сезона. Това пък е първата работа на Хюлманд, който за последно води националния тим на родната си Дания на Евро 2024. Треньорът спечели първия си мач за първенството, като тимът се наложи над Айнтрахт Франкфурт с 3:1, въпреки че завърши мача с девет човека. 53-годишният специалист призна, че да се завърне във футбола има особено значение за него.

"Това значи много за мен. Трудно е да се върнеш в клубния футбол. Но Леверкузен е отбор, който ме познава много добре и аз го познавам и беше добро съвпадение. Искам да продължа философията на клуба, която включва развитието на талантливи млади играчи. Не мисля, че щях да се съглася за друг отбор", каза треньорът на пресконференцията си.

Треньорът на Копенхаген Якоб Нееструп усеща, че назначението на Хюлманд може да донесе елемент на изненада за този мач. Той не е имал съмнения, че Хюлманд ще се върне в клубния футбол, след като спечели с Нордселанд първата му титла в Дания през 2012. "Той знае какво прави. Познава играта, знае всичко за европейските вечери и като национален селекционер, но и като клубен треньор. Идването му може би ще промени мача, защото сега Леверкузен има датски треньор, който е наясно със стадиона и играчите", каза Нееструп.