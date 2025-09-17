Насри за втората дузпа на Реал Мадрид: „Те никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо.“

site.btaНасри за втората дузпа на Реал Мадрид: „Те никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо.“
Бившият френски халф Самир Насри разкритикува съдията за втората дузпа, отсъдена при поражението 1:2 на Марсилия от Реал Мадрид в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.
„Те никога не отсъждат дузпа за подобно нещо! Бих искал да разбера защо съдията взе това решение. Не беше дузпа. Щеше да е скандал за всеки отбор“, каза Насри по Canal+.
В следващия кръг на Шампионската лига Реал Мадрид ще играе срещу Кайрат на 30 септември, докато Марсилия ще се изправи срещу Аякс.
/БД/
