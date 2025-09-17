Подробно търсене

Насри за втората дузпа на Реал Мадрид: „Те никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо.“

Боян Денчев
Насри за втората дузпа на Реал Мадрид: „Те никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо.“
Насри за втората дузпа на Реал Мадрид: „Те никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо.“
снимка: АР, Manu Fernandez
Мадрид,  
17.09.2025 15:12
 (БТА)

Бившият френски халф Самир Насри разкритикува съдията за втората дузпа, отсъдена при поражението 1:2 на Марсилия от Реал Мадрид в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

„Те никога не отсъждат дузпа за подобно нещо! Бих искал да разбера защо съдията взе това решение. Не беше дузпа. Щеше да е скандал за всеки отбор“, каза Насри по Canal+.

В следващия кръг на Шампионската лига Реал Мадрид ще играе срещу Кайрат на 30 септември, докато Марсилия ще се изправи срещу Аякс.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:29 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация