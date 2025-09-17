Давид Луис за Пафос в Шампионската лига: „Всички искат да направят нещо велико“

Защитникът на Пафос Давид Луис отбеляза, че отборът е решен да направи нещо запомнящо се в Шампионската лига през сезон 2025/26.

„Всички бяха във възторг. Всички бяха абсолютно щастливи, защото направихме нещо невероятно. Никой не очакваше да сме в Шампионската лига този сезон. Наистина съм щастлив да съм тук, защото виждам това чувство, когато всички искат да направят нещо велико“, цитира BBC думите на 38-годишния защитник.

Луис се присъедини към Пафос от бразилския Форталеза в началото на август 2025 година.

На 17 септември кипърският отбор ще гостува на Олимпиакос в мач от Шампионската лига. Мачът започва в 19:45 часа.