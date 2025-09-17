Подробно търсене

Добромир Митов бе назначен за директор на ДЮШ на Хебър Пазарджик

Боян Денчев
снимка: официален фейсбук Хебър Пазарджик
Пазарджик,  
17.09.2025 10:40
 (БТА)

Добромир Митов е новият директор на ДЮШ в ФК Хебър 1918 Пазарджик. Той заменя на поста Йордан Чолов. 53-годишният специалист е бивш състезател на Пирин Благоевград, Ботев Пловдив, Локомотив София, ЦСКА, Локомотив Пловдив и други.

Като треньор е бил асистент, а по-късно и наставник на ЦСКА и Литекс.  В продължение на 4 години е бил директор на ДЮШ-а на ЦСКА.

„Идвам с висока мотивация в клуб като Хебър, от чиято школа са израснали плеяда големи футболисти на България. Ще дам целият си опит и знания, които съм натрупа във времето назад, за да ги приложа при работата си в школата на ФК Хебър 1918. Нормално е да имам изисквания към треньорите. Подхождам с уважение към всеки един от тях. Основната ми цел е постепенно ДЮШ-а на Хебър да започва да дава повече състезатели за първия отбор”, заяви Добромир Митов.

/БД/

