Няма топка на мрежата, която Симеон Николов да не може да атакува, смята капитанът на волейболния тим Алекс Грозданов

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е убеден, че тимът са справя страхотно по момента на Световното първенство във Филипините, но все още има сериозен път пред него. Той говори след категоричния успех срещу тима на Чили.

"Трудно бе да играе днес срещу Чили след двата фантастични мача с Германия и Словения. Важно е, че запазихме фокуса и свършихме страхотна работа", каза състезателят на полския Богданка Люблин.

"Невероятно е това, което прави Симеон Николов като разпределител. Буквално за две години той дръпна много и вече играе на най-високо ниво. На практика няма топка, която да не може да атакува на мрежата", каза Грозданов за младия си съотборник.

"Не знам кой ще бъде следващия ни съперник. Може би Куба или Португалия. За нас е важно какво ще бъде нашето ниво. Благодаря за подкрепата, ще ви зарадваме", обърна се централният блокировач към българските фенове.