Подробно търсене

Няма топка на мрежата, която Симеон Николов да не може да атакува, смята капитанът на волейболния тим Алекс Грозданов

Христо Бонински
Няма топка на мрежата, която Симеон Николов да не може да атакува, смята капитанът на волейболния тим Алекс Грозданов
Няма топка на мрежата, която Симеон Николов да не може да атакува, смята капитанът на волейболния тим Алекс Грозданов
Снимка: volleyballworld.com
Пасай Сити,  
17.09.2025 10:20
 (БТА)

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е убеден, че тимът са справя страхотно по момента на Световното първенство във Филипините, но все още има сериозен път пред него. Той говори след категоричния успех срещу тима на Чили

"Трудно бе да играе днес срещу Чили след двата фантастични мача с Германия и Словения. Важно е, че запазихме фокуса и свършихме страхотна работа", каза състезателят на полския Богданка Люблин.

"Невероятно е това, което прави Симеон Николов като разпределител. Буквално за две години той дръпна много и вече играе на най-високо ниво. На практика няма топка, която да не може да атакува на мрежата", каза Грозданов за младия си съотборник.

"Не знам кой ще бъде следващия ни съперник. Може би Куба или Португалия. За нас е важно какво ще бъде нашето ниво. Благодаря за подкрепата, ще ви зарадваме", обърна се централният блокировач към българските фенове. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:52 на 17.09.2025 Новините от днес

17.09.2025 10:21 Официални актове и съобщения

АПИ: В почивните дни за Деня на Независимостта в пиковите часове ще се ограничи движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. В последния празничен ден ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация